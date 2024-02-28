Ясенко Алексей Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти23.02.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Ясенко Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ясенко Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Ясенко Анна Филипповна
Рождение ребёнка
01.08.1915
Мать ребёнка: Ясенко Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ясенко Анна Филипповна
Смерть
23.02.1954
Раек, Костюковичский район, Могилёвская область