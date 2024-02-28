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Ясенко Алексей Борисович

Место рождения

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

23.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Ясенко Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ясенко Анна Филипповна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ясенко Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ясенко Анна Филипповна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.08.1915

Сын: Ясенко Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Ясенко Анна Филипповна

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясенко Анна Филипповна

Смерть
23.02.1954
Раек, Костюковичский район, Могилёвская область
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