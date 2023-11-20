Абуладзе Нина Левановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абуладзе Нина Левановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.2004

Сын: Барышев Всеволод Андреевич

Отец ребёнка: Барышев Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
21.10.2007

Дочь: Барышева Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Барышев Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
03.12.2012

Дочь: Барышева Алена Андреевна

Отец ребёнка: Барышев Андрей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Андрей Георгиевич

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