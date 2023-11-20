Абуладзе Нина Левановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.2004
Сын: Барышев Всеволод Андреевич
Отец ребёнка: Барышев Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
21.10.2007
Дочь: Барышева Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Барышев Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
03.12.2012
Дочь: Барышева Алена Андреевна
Отец ребёнка: Барышев Андрей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно