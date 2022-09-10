Задерновская Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задерновская Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1948

Дата смерти

10.09.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1972

Сын: Загиев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Загиев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загиев Николай Владимирович

Смерть
10.09.2022
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