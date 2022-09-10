Задерновская Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1948
Дата смерти10.09.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1972
Отец ребёнка: Загиев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загиев Николай Владимирович
Смерть
10.09.2022