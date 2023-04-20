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Соломин Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.09.2015

Жена: Соломина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.2016

Дочь: Соломина Кира Алексеевна

Мать ребёнка: Соломина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
16.07.2021

Дочь: Соломина Милана Алексеевна

Мать ребёнка: Соломина Анна Васильевна