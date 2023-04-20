Соломин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.09.2015
Жена: Соломина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.2016
Дочь: Соломина Кира Алексеевна
Мать ребёнка: Соломина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
16.07.2021
Дочь: Соломина Милана Алексеевна
Мать ребёнка: Соломина Анна Васильевна