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Чупрякова Татьяна Ильинична
Чупрякова Татьяна Ильинична
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Место рождения
Поронайск
, Поронайский, Сахалинская область
Дата рождения
11.12.1955
Пол
Женский
Отец
Чупряков Илья Александрович
1923 г.р.
Мать
Жимоловская Тамара Владимировна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1955
Отец:
Чупряков Илья Александрович
Мать:
Жимоловская Тамара Владимировна
Поронайск
, Поронайский, Сахалинская область
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