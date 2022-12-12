Чупрякова Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупрякова Татьяна Ильинична

Чупрякова Татьяна Ильинична

avatar

Место рождения

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область

Дата рождения

11.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1955

Отец: Чупряков Илья Александрович

Мать: Жимоловская Тамара Владимировна

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close