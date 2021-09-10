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Пюкшин Александр Иванович

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Место рождения

Котеновский, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.01.1951

Дата смерти

10.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1951

Отец: Пюкшин Иван Куприянович

Мать: Пюкшина Галина Ивановна

Котеновский, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
07.03.1975

Жена: Пюкшина Людмила Ивановна

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.11.1975

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Мать ребёнка: Пюкшина Людмила Ивановна

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
10.09.2021
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл