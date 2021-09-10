Пюкшин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.01.1951
Дата смерти10.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1951
Отец: Пюкшин Иван Куприянович
Мать: Пюкшина Галина Ивановна
Бракосочетание
07.03.1975
Жена: Пюкшина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пюкшина Людмила Ивановна
Смерть
10.09.2021
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл