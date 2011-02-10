Унагаев Николай Ксенофонтович
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Дата рождения03.11.1918
Дата смерти10.02.2011
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1918
Отец: Унагаев Ксенофонт Александрович
Мать: Ольга Ивановна
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Унагаев Николай Ксенофонтович Гв. сержант 03.11.1918 Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагольск. с/с. Сводная картотека Перечень наград 23.08.1944 Медаль «За отвагу»
Унагаев Николай Ксенофонтович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Бурятская АССР, Селенгинский р-н, с. Новоселенгинск. Юбилейная картотека
Смерть
10.02.2011
Бурятская АССР, Селенгинский р-н, с. Новоселенгинск