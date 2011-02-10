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Унагаев Николай Ксенофонтович

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол

Дата рождения

03.11.1918

Дата смерти

10.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1918

Отец: Унагаев Ксенофонт Александрович

Мать: Ольга Ивановна

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Унагаев Николай Ксенофонтович Гв. сержант 03.11.1918 Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагольск. с/с. Сводная картотека Перечень наград 23.08.1944 Медаль «За отвагу»
Унагаев Николай Ксенофонтович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Бурятская АССР, Селенгинский р-н, с. Новоселенгинск. Юбилейная картотека
Смерть
10.02.2011
Бурятская АССР, Селенгинский р-н, с. Новоселенгинск
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