Петров-Водкин Кузьма Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров-Водкин Кузьма Сергеевич

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Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.11.1878

Дата смерти

15.02.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1897 по 1904
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1908
Париж
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Мюнхен
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
15.02.1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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