Петров-Водкин Кузьма Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1878
Дата смерти15.02.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1904
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1908
Париж
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мюнхен
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
15.02.1939