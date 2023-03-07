Куличихин Силуан Степанович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кряквин Степан Архипович
Мать: Кряквина Мария
Рождение ребёнка
18.12.1846
Дочь: Екатерина Силуановна
Мать ребёнка: Куличихин Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Силуановна
Мать ребёнка: Куличихин Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кряквин Лукьян Силуанович
Мать ребёнка: Куличихин Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Куличихин Ефим Силуанович
Мать ребёнка: Куличихин Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Куличихин Иван Силуанович
Мать ребёнка: Куличихин Ефимия Ивановна
Смерть
Неизвестно