Козлова (Пучкова) Домна Кузьминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1889
Второй брак у Гавриила.
Рождение ребёнка
22.10.1891
Дочь: Козлова Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Козлов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Козлова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Козлов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1896
Сын: Козлов Константин Гавриилович
Отец ребёнка: Козлов Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно