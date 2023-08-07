Козлова (Пучкова) Домна Кузьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Пучкова) Домна Кузьминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1889

Муж: Козлов Гавриил Иванович

Второй брак у Гавриила.
Рождение ребёнка
22.10.1891

Дочь: Козлова Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Козлов Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Козлова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Козлов Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1896

Сын: Козлов Константин Гавриилович

Отец ребёнка: Козлов Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно