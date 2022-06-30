Новикова (Сафонова) Мария Максимовна
Место рожденияД. НАУХОВИЧИ
Дата рождения11.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Д. НАУХОВИЧИ
Рождение ребёнка
23.05.1936
Сын: Новиков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Новиков Сергей Яковлевич
Д.Вольск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буйленкова Нелли Сергеевга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно