Новикова (Сафонова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Сафонова) Мария Максимовна

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Место рождения

Д. НАУХОВИЧИ

Дата рождения

11.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Д. НАУХОВИЧИ
Рождение ребёнка
23.05.1936

Сын: Новиков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Новиков Сергей Яковлевич

Д.Вольск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буйленкова Нелли Сергеевга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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