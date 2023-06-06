Гадыльшин Гизетулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадыльшин Гизетулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Валишин Гадыльша

Мать: Абдуллатифова Маувлиха

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гизетуллина Фарвиза

Мать ребёнка: Байнагырова Зюгура

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гизетуллин Лукман

Мать ребёнка: Байнагырова Зюгура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байнагырова Зюгура

Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно