Гадыльшин Гизетулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Валишин Гадыльша
Мать: Абдуллатифова Маувлиха
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гизетуллина Фарвиза
Мать ребёнка: Байнагырова Зюгура
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гизетуллин Лукман
Мать ребёнка: Байнагырова Зюгура
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байнагырова Зюгура
Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно