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Семериков Василий Дмитриевич

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Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

04.05.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Жомкова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.05.1883 ст.
Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1883 г. 4 мая умер, 6-го погребен крестьянин деревни Острецово Василий Дмитриевич Семериков. 26 лет. От водяной болезни.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Семерикова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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