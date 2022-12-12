Семериков Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти04.05.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Жомкова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.05.1883 ст.
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1883 г. 4 мая умер, 6-го погребен крестьянин деревни Острецово Василий Дмитриевич Семериков. 26 лет. От водяной болезни.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Семерикова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана