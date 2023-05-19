Тарадаева Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарадаева Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Орехово-Василевка

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

01.01.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тарадаев Петр

Отец ребёнка: Тарадаев Евмений (Емельян)

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Тарадаев Андрей (Минин) Евмениевич

Отец ребёнка: Тарадаев Евмений (Емельян)

Смерть
01.01.1868
Причина смерти: Естественная смерть/старость