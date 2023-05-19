Тарадаева Евдокия Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти01.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тарадаев Петр
Отец ребёнка: Тарадаев Евмений (Емельян)
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Тарадаев Андрей (Минин) Евмениевич
Отец ребёнка: Тарадаев Евмений (Емельян)
Смерть
01.01.1868
Причина смерти: Естественная смерть/старость