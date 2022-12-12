Макарова (Дунова) Степанида Аристарховна
Место рождения
Дата рождения12.11.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1847 ст.
Отец: Дунов Аристарх Яковлевич
Мать: Дунова Мария Филипповна
Бракосочетание
03.07.1866 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1871
Сын: Макаров Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Макаров Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1875 ст.
Отец ребёнка: Макаров Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно