Макарова (Дунова) Степанида Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Дунова) Степанида Аристарховна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.11.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1847 ст.

Отец: Дунов Аристарх Яковлевич

Мать: Дунова Мария Филипповна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.07.1866 ст.

Муж: Макаров Сергей Михайлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1871

Сын: Макаров Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Михайлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1875 ст.

Сын: Макаров Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Михайлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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