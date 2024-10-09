Севостьянова (Стрыгина) Аграфена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1894
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1894
по дедушкиной записи 7.09.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Севостьянова Елена Павловна
Отец ребёнка: Севостьянов Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Севостьянов Тихон Павлович
Отец ребёнка: Севостьянов Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.01.1927
Сын: Севостьянов Евгений Павлович
Отец ребёнка: Севостьянов Павел Прокопьевич
Вознесенский, Таловский муниципальный район, Воронежская область
На самом деле родился 05.11.1926 г.
Смерть
1966
по дедушкиной записи 5.09.1966