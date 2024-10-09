Севостьянова (Стрыгина) Аграфена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Стрыгина) Аграфена Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1894

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1894

Отец: Стрыгин Никита Михайлович

Мать: Стрыгина (Кулакова) Ирина Федоровна

по дедушкиной записи 7.09.1892
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Павел Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Севостьянова Елена Павловна

Отец ребёнка: Севостьянов Павел Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Севостьянов Тихон Павлович

Отец ребёнка: Севостьянов Павел Прокопьевич

Рождение ребёнка
10.01.1927

Сын: Севостьянов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Севостьянов Павел Прокопьевич

Вознесенский, Таловский муниципальный район, Воронежская область
На самом деле родился 05.11.1926 г.
Смерть
1966
по дедушкиной записи 5.09.1966

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