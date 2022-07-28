Половников Василий Афанасьевич
Место рожденияКировская область, деревня Суханово
Дата рождения28.12.1935
Дата смерти28.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1935
Кировская область, деревня Суханово
Рождение ребёнка
17.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каменск-Уральск
Рождение ребёнка
06.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каменск-Уральск
Смерть
28.07.2022
Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия