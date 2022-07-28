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Половников Василий Афанасьевич

Место рождения

Кировская область, деревня Суханово

Дата рождения

28.12.1935

Дата смерти

28.07.2022

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1935

Отец: Половников Афанасий Спиридонович

Мать: Половникова Анастасия Филимоновна

Кировская область, деревня Суханово
Рождение ребёнка
17.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменск-Уральск
Рождение ребёнка
06.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменск-Уральск
Смерть
28.07.2022
Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия
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