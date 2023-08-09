Гаврилов Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Гаврилов Иван Алексеевич
Мать: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Гаврилов Георгий Филиппович
Мать ребёнка: Гаврилова Параскева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Гаврилова Параскева
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)
Мать ребёнка: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гаврилов Павел Филиппович
Мать ребёнка: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Конева (гаврилова) Васса Филипповна
Мать ребёнка: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Параскева
Смерть
1919