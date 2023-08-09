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Гаврилов Филипп Иванович

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гаврилов Иван Алексеевич

Мать: Гаврилова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Гаврилов Георгий Филиппович

Мать ребёнка: Гаврилова Параскева

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Гаврилова Параскева

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1902

Жена: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)

Мать ребёнка: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гаврилов Павел Филиппович

Мать ребёнка: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Конева (гаврилова) Васса Филипповна

Мать ребёнка: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Параскева

Смерть
1919
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область