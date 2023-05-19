Кузовкин Яков Семенов
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения?.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1819
Мать ребёнка: Кузовкина Ирина Фомина
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение
?.09.1896
Отец: Кузовкин Семен Ульянов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
11.05.1915
Жена: Кузовкина Ирина Фомина
Рождение ребёнка
03.12.1917
Мать ребёнка: Кузовкина Ирина Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно