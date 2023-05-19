Кузовкин Яков Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузовкин Яков Семенов

Кузовкин Яков Семенов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

?.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1819

Сын: Кузовкин Никандр Яковлев

Мать ребёнка: Кузовкина Ирина Фомина

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение
?.09.1896

Отец: Кузовкин Семен Ульянов

Мать: Кузовкина Мавра Прокопьева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
11.05.1915

Жена: Кузовкина Ирина Фомина

Рождение ребёнка
03.12.1917

Сын: Кузовкин Николай Яковлев

Мать ребёнка: Кузовкина Ирина Фомина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно