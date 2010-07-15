(Афанасьева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1981
Дата смерти15.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1981
Отец: Афанасьев Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.07.2010
Вологда, город Вологда, Вологодская область