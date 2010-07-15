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(Афанасьева) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1981

Дата смерти

15.07.2010

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1981

Отец: Афанасьев Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.07.2010
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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