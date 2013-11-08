Корнев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1953

Дата смерти

08.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1974

Дочь: Веретина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Корнева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
21.08.?

Сын: Корнев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Корнева Надежда Николаевна

Смерть
08.11.2013