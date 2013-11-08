Корнев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1953
Дата смерти08.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1974
Дочь: Веретина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Корнева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.?
Сын: Корнев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Корнева Надежда Николаевна
Смерть
08.11.2013