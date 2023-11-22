Марья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шарыгин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шарыгин Дмитрий Родионович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шарыгин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шарыгин Дмитрий Родионович

Смерть
Неизвестно
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