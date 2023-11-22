Марья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шарыгин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Шарыгин Дмитрий Родионович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шарыгин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Шарыгин Дмитрий Родионович
Смерть
Неизвестно