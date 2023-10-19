Бабешко Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабешко Галина Леонидовна

Бабешко Галина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1938

Отец: не указан

Мать: Левина Алиса Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close