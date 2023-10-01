Клести Нелли Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клести Нелли Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: Веселовская Лидия Владимировна

Смерть
1933
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