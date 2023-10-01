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Клести Нелли Карловна
Клести Нелли Карловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1933
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Веселовская Лидия Владимировна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать:
Веселовская Лидия Владимировна
Смерть
1933
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