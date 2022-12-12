Селезнев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смерти14.08.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Селезнев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Селезнева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Селезнева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селезнева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селезнева Ульяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1902 ст.
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область