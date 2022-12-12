Селезнев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Иван Андреевич

Селезнев Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

14.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Селезнёв Андрей Артамонович

Мать: Селезнёва Ирина Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Селезнев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Ульяна Тимофеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Селезнева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Ульяна Тимофеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Иван Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Карп Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Ульяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Ульяна Тимофеевна

Смерть
14.08.1902 ст.
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close