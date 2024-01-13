Лесникова -- Иустинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова -- Иустинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Лесников Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Лесников Тимофей Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Лесникова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Лесников Тимофей Александрович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Тимофей Александрович

Смерть
Неизвестно
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