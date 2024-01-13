Лесникова -- Иустинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1895
Сын: Лесников Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Лесников Тимофей Александрович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1897
Дочь: Лесникова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Лесников Тимофей Александрович
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно