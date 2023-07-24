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(Шамамага) Наталья
(Шамамага) Наталья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шамамага ?
Мать
Шамамага (Медяник) Вера
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шамамага ?
Мать:
Шамамага Вера
Смерть
Неизвестно
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