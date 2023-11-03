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Лыжин Иван Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Лыжин Трофим Степанов

Мать: Лыжина Пелагея Ефтифьева

Бракосочетание
02.02.1821

Жена: Лыжина Пелагея Мосеева

М. 19 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Новоселова Параскева Иванова

Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лыжин Петр Иванов

Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева

Рождение ребёнка
11.11.1835

Сын: Лыжин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева

Рождение ребёнка
Около ?.02.1837

Сын: Лыжин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева

Рождение ребёнка
Около ?.12.1840

Дочь: Лыжина Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева

Военная служба
1848
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
В связи с образованием залинейного округа крестьяне деревни Ганькиной были причислены к казачьему сословию. Деревня переименована в станицу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыжин Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыжин Ефим Иванов

Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыжин Терентий Иванов

Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева

Смерть
Неизвестно
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