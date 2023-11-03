Лыжин Иван Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Лыжин Трофим Степанов
Мать: Лыжина Пелагея Ефтифьева
Бракосочетание
02.02.1821
Жена: Лыжина Пелагея Мосеева
М. 19 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Новоселова Параскева Иванова
Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лыжин Петр Иванов
Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева
Рождение ребёнка
11.11.1835
Сын: Лыжин Михаил Иванов
Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева
Рождение ребёнка
Около ?.02.1837
Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева
Рождение ребёнка
Около ?.12.1840
Дочь: Лыжина Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева
Военная служба
1848
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
В связи с образованием залинейного округа крестьяне деревни Ганькиной были причислены к казачьему сословию. Деревня переименована в станицу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыжин Ефим Иванов
Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лыжина Пелагея Мосеева
Смерть
Неизвестно