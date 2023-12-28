Кубасов Леонид Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубасов Леонид Леонидович

Кубасов Леонид Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1973

Отец: Кубасов Леонид Алексеевич

Мать: Кубасова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
30.11.1998

Дочь: Жданова Анастасия Леонидовна

Мать ребёнка: Кубасова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
23.07.2004

Дочь: Кубасова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Кубасова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
07.10.2005

Сын: Кубасов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Кубасова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
07.10.2005

Дочь: Кубасова Дарья Леонидовна

Мать ребёнка: Кубасова Ольга Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close