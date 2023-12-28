Кубасов Леонид Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1973
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1973
Рождение ребёнка
30.11.1998
Дочь: Жданова Анастасия Леонидовна
Мать ребёнка: Кубасова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
23.07.2004
Дочь: Кубасова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Кубасова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
07.10.2005
Сын: Кубасов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Кубасова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
07.10.2005
Дочь: Кубасова Дарья Леонидовна
Мать ребёнка: Кубасова Ольга Владимировна