Пленков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пленков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Пленков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Екатерина

в Кирзе с 1912 из Вятской переехал в Томскую в 1909
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пленкова мар Александровна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пленкова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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