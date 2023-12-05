Пленков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Пленков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Екатерина
в Кирзе с 1912 из Вятской переехал в Томскую в 1909
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пленкова мар Александровна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пленкова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
Неизвестно