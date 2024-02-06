Перепросова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепросова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Перепросов Василий Иванович

Отец ребёнка: Перепросов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепросов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Перепросов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепросов Иван Иванович

Отец ребёнка: Перепросов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепросов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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