Фараджова (Шевелева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фараджова (Шевелева) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1992

Отец: Шевелев Александр Григорьевич

Мать: Шевелева (Постолова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.2014

Дочь: Фараджова Екатерина Вадимовна

Отец ребёнка: Фараджов Вадим Фахраддинович

Рождение ребёнка
06.10.2014

Дочь: Фараджова Екатерина Вадимовна

Отец ребёнка: Фараджов Вадим Фахраддинович

Рождение ребёнка
07.08.2020

Сын: Фараджов Никита Вадимович

Отец ребёнка: Фараджов Вадим Фахраддинович

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