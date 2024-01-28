Костин Тимофей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти08.02.1916
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
14.02.1901
Мать ребёнка: Костина Матрона Александровна
Крёстные: Кононир Брест-Литовской крепостной артилерии из крестьян села Речицы Василий Васильевич Сосмарин и крестьянская вдова Еватерина Львовна Корпоскова. Священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
29.01.1903
Дочь: Костина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Костина Матрона Александровна
Крестные: с.Речицы крестьянин Василий Васильевич Самарин и крестьянская жена Мария Прокопьевна Костина, священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
25.06.1908
Дочь: Костина Анна Тимофевна
Мать ребёнка: Костина Матрона Александровна
Свидетели того же села крестьянин Василий Александрович Костин и Ксения Ильинична Чибритова. Священник Иоанн Смирнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1916
В возрасте 36 лет от чахотки