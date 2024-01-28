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Костин Тимофей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

08.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Костин Александр Платонович

Мать: Костина Пелагея Феодоровна

Рождение ребёнка
14.02.1901

Сын: Костин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Костина Матрона Александровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крёстные: Кононир Брест-Литовской крепостной артилерии из крестьян села Речицы Василий Васильевич Сосмарин и крестьянская вдова Еватерина Львовна Корпоскова. Священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
29.01.1903

Дочь: Костина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Костина Матрона Александровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крестные: с.Речицы крестьянин Василий Васильевич Самарин и крестьянская жена Мария Прокопьевна Костина, священник Александр Успенский
Рождение ребёнка
25.06.1908

Дочь: Костина Анна Тимофевна

Мать ребёнка: Костина Матрона Александровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Свидетели того же села крестьянин Василий Александрович Костин и Ксения Ильинична Чибритова. Священник Иоанн Смирнов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Матрона Александровна

Смерть
08.02.1916
Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
В возрасте 36 лет от чахотки
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