Протасова (Курбатова) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Курбатова) Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1979

Отец: Курбатов Виктор Александрович

Мать: Курбатова Любовь Феофановна

Бракосочетание
30.07.2000

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.2001

Дочь: Протасова Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.08.2003

Дочь: Протасова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.2011

Дочь: Курилова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Курилов Сергей Алексеевич

Развод
09.12.2014

Муж: Курилов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Сергей Алексеевич

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