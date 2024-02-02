Протасова (Курбатова) Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1979
Бракосочетание
30.07.2000
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.2001
Дочь: Протасова Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.2003
Дочь: Протасова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.2011
Дочь: Курилова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Курилов Сергей Алексеевич
Развод
09.12.2014
Бракосочетание
Неизвестно