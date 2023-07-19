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(Червоник) Надежда
(Червоник) Надежда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Женский
Отец
Червончик Дмитрий Владимирович
1955 г.р.
Мать
Червоник (Червоник) Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Червончик Дмитрий Владимирович
Мать:
Червоник Елена
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