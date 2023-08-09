Сахарова (Тужикова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахарова (Тужикова) Анна

Сахарова (Тужикова) Анна

Место рождения

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1926

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Тужиков Лаврентий

Мать: Тужикова Ховронья

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Сахаров Степан

Рождение ребёнка
1948

Сын: Сахаров Василий

Отец ребёнка: Сахаров Степан

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1949

Сын: Сахаров Виктор

Отец ребёнка: Сахаров Степан

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Сахаров Степан

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Сахаров Анатолий

Отец ребёнка: Сахаров Степан

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1956

Сын: Сахаров Борис

Отец ребёнка: Сахаров Степан

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1959

Сын: Сахаров Сергей

Отец ребёнка: Сахаров Степан

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Сахаров Степан

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
2008
Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Похороны
Неизвестно
Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край