Сахарова (Тужикова) Анна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Тужиков Лаврентий
Мать: Тужикова Ховронья
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Сахаров Степан
Рождение ребёнка
1948
Сын: Сахаров Василий
Отец ребёнка: Сахаров Степан
Рождение ребёнка
1949
Сын: Сахаров Виктор
Отец ребёнка: Сахаров Степан
Рождение ребёнка
Около 1951
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Сахаров Степан
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Сахаров Анатолий
Отец ребёнка: Сахаров Степан
Рождение ребёнка
1956
Сын: Сахаров Борис
Отец ребёнка: Сахаров Степан
Рождение ребёнка
1959
Сын: Сахаров Сергей
Отец ребёнка: Сахаров Степан
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Сахаров Степан
Смерть
2008
Похороны
Неизвестно