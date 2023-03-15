Ручкина (Собачкина) Марфа Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкина (Собачкина) Марфа Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Ручкина Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Ручкин Андрей Иванов

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1914

Дочь: Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Ручкин Андрей Иванов

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Андрей Иванов

Место жительства
Неизвестно
Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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