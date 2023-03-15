Ручкина (Собачкина) Марфа Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Ручкина Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Ручкин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
10.09.1914
Дочь: Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Ручкин Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ручкин Андрей Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно