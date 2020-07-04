Чепрасов Александ Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1950
Дата смерти04.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1950
Отец: не указан
Мать: Слипич Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевченко Валентина Фёдоровна
Смерть
04.07.2020
Челябинск, Челябинский, Челябинская область