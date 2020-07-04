Чепрасов Александ Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепрасов Александ Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1950

Дата смерти

04.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1950

Отец: не указан

Мать: Слипич Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко Валентина Фёдоровна

Смерть
04.07.2020
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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