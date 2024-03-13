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Dreith Johann Georg

Место рождения

Boise, Ada County, Idaho

Дата рождения

28.04.1865

Дата смерти

08.01.1957

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1844 г.р.

Жена

1866 г.р.

Дети

1889 г.р.
1891 г.р.
1893 г.р.
1896 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1865

Отец: Dreith Johann Georg

Мать: Catharina Maria

Boise, Ada County, Idaho
Рождение ребёнка
15.01.1889

Дочь: Amalia

Мать ребёнка: Amalia

Boise, Ada County, Idaho
Бракосочетание
1889

Жена: Amalia

Рождение ребёнка
18.04.1891

Сын: Dreith Georg

Мать ребёнка: Amalia

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
11.11.1893

Дочь: Katharina

Мать ребёнка: Amalia

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1896

Сын: Dreith Lucas

Мать ребёнка: Amalia

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Daughter

Мать ребёнка: Amalia

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Место жительства
1920
Linwood, Tulare, California, United States
Место жительства
1935
Same House, ,
Место жительства
1940
Longmont City, Longmont, Ward 2, Boulder, Colorado
Смерть
08.01.1957
Longmont, Boulder County, Colorado
Похороны
Неизвестно
Loveland, Larimer, Colorado, United States
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