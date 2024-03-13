Dreith Johann Georg
Место рожденияBoise, Ada County, Idaho
Дата рождения28.04.1865
Дата смерти08.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1865
Отец: Dreith Johann Georg
Мать: Catharina Maria
Boise, Ada County, Idaho
Бракосочетание
1889
Жена: Amalia
Рождение ребёнка
18.04.1891
Сын: Dreith Georg
Мать ребёнка: Amalia
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1896
Сын: Dreith Lucas
Мать ребёнка: Amalia
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Место жительства
1920
Linwood, Tulare, California, United States
Место жительства
1935
Same House, ,
Место жительства
1940
Longmont City, Longmont, Ward 2, Boulder, Colorado
Смерть
08.01.1957
Longmont, Boulder County, Colorado
Похороны
Неизвестно
Loveland, Larimer, Colorado, United States