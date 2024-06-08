Рассказова Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Анна Никитична
Отец ребёнка: Рассказов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Елена Никитична
Отец ребёнка: Рассказов Никита
Рождение ребёнка
21.04.1916
Дочь: Мамаева (Рассказова) Мария Никитична
Отец ребёнка: Рассказов Никита
Смерть
12.12.1958