Рассказова Дарья Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рассказова Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Анна Никитична

Отец ребёнка: Рассказов Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Елена Никитична

Отец ребёнка: Рассказов Никита

Рождение ребёнка
21.04.1916

Дочь: Мамаева (Рассказова) Мария Никитична

Отец ребёнка: Рассказов Никита

Смерть
12.12.1958

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