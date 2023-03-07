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Яковлева Марфа Ларионовна

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Место рождения

Романовка, Мерлинская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Мерлинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Яковлева Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Яковлев Семен Степанович

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.12.1869

Сын: Яковлев Даниил Семенович

Отец ребёнка: Яковлев Семен Степанович

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Яковлев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Яковлев Семен Степанович

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Семен Степанович

Смерть
Неизвестно
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