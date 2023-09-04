Петрашова Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашова Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрашов Григорий Иванович

Мать: Петрашова Фиона Гавриловна

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