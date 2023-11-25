Кулешов Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1970
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.09.2006
Дочь: Кулешова Софья
Мать ребёнка: Абрамович Мария Вячеславовна
Рождение ребёнка
26.12.2008
Дочь: Кулешова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Абрамович Мария Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ким Вероника Александровна
Мать ребёнка: не указана