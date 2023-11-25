Кулешов Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1970

Отец: не указан

Мать: Кулешова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
23.09.2006

Дочь: Кулешова Софья

Мать ребёнка: Абрамович Мария Вячеславовна

Рождение ребёнка
26.12.2008

Дочь: Кулешова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Абрамович Мария Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ким Вероника Александровна

Мать ребёнка: не указана

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