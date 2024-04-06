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Шпехт Иван Фридрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

23.06.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

С 1846 по 1849 г.р.

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
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Место
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Рождение
1880

Отец: Шпехт Фридрих

Мать: Шпехт (Герасимова) Агафья Васильевна

Бракосочетание
18.05.1912 ст.

Жена: Шпехт Мария Никифорова

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Христорождественская церковь Олекминского округа Якутской епархии (1912 г.)
Смерть
23.06.1917 ст.
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Германский подданный саксен-кобург-готский. Христорождественская церковь г. Бодайбо. От паралича. Кладбище не указано.

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