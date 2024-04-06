Шпехт Иван Фридрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти23.06.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
18.05.1912 ст.
Жена: Шпехт Мария Никифорова
Христорождественская церковь Олекминского округа Якутской епархии (1912 г.)
Смерть
23.06.1917 ст.
Германский подданный саксен-кобург-готский. Христорождественская церковь г. Бодайбо. От паралича. Кладбище не указано.