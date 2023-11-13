Трошева Мариамна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти14.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
01.10.1846
Дочь: Трошева-Трошева Устинья Яковлевна
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
д. Внукова Кудамкарский приход
Рождение ребёнка
15.03.1848
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
Кудымкарский район, д. Разина
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Трошева-Старцева Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
Рождение ребёнка
08.02.1853
Дочь: Трошева Мариамна Яковлевна
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
д. Трубина
Рождение ребёнка
05.04.1854
Дочь: Трошева- Мехоношина Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
д. Трубина
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
Рождение ребёнка
01.01.1858
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
д. Внукова
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Трошева Стефанида Яковлевна
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
д. Внукова Кудымкарский район
Рождение ребёнка
11.11.1861
Дочь: Трошева-Галкина Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич
д. Логинова
Смерть
14.01.1880