Трошева Мариамна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошева Мариамна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

14.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Муж: Трошев Яков Никитьевич

Рождение ребёнка
01.10.1846

Дочь: Трошева-Трошева Устинья Яковлевна

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

д. Внукова Кудамкарский приход
Рождение ребёнка
15.03.1848

Сын: Трошев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

Кудымкарский район, д. Разина
Рождение ребёнка
1850

Сын: Трошев Даниил Яковлевич

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Трошева-Старцева Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

Рождение ребёнка
08.02.1853

Дочь: Трошева Мариамна Яковлевна

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

д. Трубина
Рождение ребёнка
05.04.1854

Дочь: Трошева- Мехоношина Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

д. Трубина
Рождение ребёнка
1856

Сын: Трошев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Трошев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

д. Внукова
Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Трошева Стефанида Яковлевна

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

д. Внукова Кудымкарский район
Рождение ребёнка
11.11.1861

Дочь: Трошева-Галкина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Трошев Яков Никитьевич

д. Логинова
Смерть
14.01.1880
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