(Егорова) Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1929
Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Семёновна
Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич