(Егорова) Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Марина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Егоров Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Семёновна

Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай Семёнович

Отец ребёнка: Егоров Семен Григорьевич