Марков Киприан - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Киприан -

Марков Киприан -

avatar

Место рождения

д. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Емельян Киприанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close