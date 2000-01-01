Марков Киприан -
Место рожденияд. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Емельян Киприанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно