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Петровский Иван Александрович

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Место рождения

Надпорожье, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

21.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Петровский Александр Трофимович

Мать: Петровская Ирина Ивановна

Надпорожье, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1910

Дочь: Королева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Евдокия Александровна

Надпорожье, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1912

Дочь: Поликарпова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Евдокия Александровна

Надпорожье, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1916

Сын: Петровский Иван Иванович

Мать ребёнка: Петровская Евдокия Александровна

Надпорожье, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1918

Сын: Петровский Вениамин Иванович

Мать ребёнка: Петровская Евдокия Александровна

Надпорожье, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Евдокия Александровна

Смерть
21.02.1948
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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