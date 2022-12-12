Петровский Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти21.02.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
14.07.1910
Дочь: Королева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
13.08.1912
Дочь: Поликарпова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
23.12.1916
Мать ребёнка: Петровская Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
10.12.1918
Сын: Петровский Вениамин Иванович
Мать ребёнка: Петровская Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1948
Череповец, город Череповец, Вологодская область