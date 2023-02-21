Бабаева Рукият
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1961
Отец ребёнка: Бабаев Курбан
Рождение ребёнка
10.03.1961
Сын: Бабаев Карахан Курбанович
Отец ребёнка: Бабаев Курбан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Бахтияр
Отец ребёнка: Бабаев Курбан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаева Мажминат Курбановна
Отец ребёнка: Бабаев Курбан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаева Деша Курбановна
Отец ребёнка: Бабаев Курбан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Имируллах Курбанович
Отец ребёнка: Бабаев Курбан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаева Насият Курбановна
Отец ребёнка: Бабаев Курбан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Эдгар
Отец ребёнка: Бабаев Курбан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Наруллах Курбанович
Отец ребёнка: Бабаев Курбан
Смерть
Неизвестно