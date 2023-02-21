Бабаева Рукият — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева Рукият

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1961

Сын: Бабаев Агахан Курбанович

Отец ребёнка: Бабаев Курбан

Рождение ребёнка
10.03.1961

Сын: Бабаев Карахан Курбанович

Отец ребёнка: Бабаев Курбан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Бахтияр

Отец ребёнка: Бабаев Курбан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Мажминат Курбановна

Отец ребёнка: Бабаев Курбан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Деша Курбановна

Отец ребёнка: Бабаев Курбан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Имируллах Курбанович

Отец ребёнка: Бабаев Курбан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Насият Курбановна

Отец ребёнка: Бабаев Курбан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Эдгар

Отец ребёнка: Бабаев Курбан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Наруллах Курбанович

Отец ребёнка: Бабаев Курбан

Смерть
Неизвестно
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