Куклина (Волковская) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина (Волковская) Нина Михайловна

Место рождения

Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния

Дата рождения

04.10.1936

Дата смерти

05.04.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
04.10.1936

Отец: Волковский Михаил

Мать: Волковская Антонина Мартыновна

Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния
Бракосочетание
14.04.1955

Муж: Куклин Анатолий Алексеевич

Козюлино, Томский муниципальный район, Томская область
Запись №9 в книге записей актов гражданского состояния о браке (свидетельство о браке №097339). Место регистрации: Козюлинский сельсовет Томского района
Рождение ребёнка
13.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклин Анатолий Алексеевич

Половинка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклин Анатолий Алексеевич

Половинка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклин Анатолий Алексеевич

Половинка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
05.04.2022
Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
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