Куклина (Волковская) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.10.1936
Дата смерти05.04.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936
Отец: Волковский Михаил
Бракосочетание
14.04.1955
Козюлино, Томский муниципальный район, Томская область
Запись №9 в книге записей актов гражданского состояния о браке (свидетельство о браке №097339). Место регистрации: Козюлинский сельсовет Томского района
Рождение ребёнка
13.09.1956
Рождение ребёнка
18.04.1958
Рождение ребёнка
05.06.1967
Смерть
05.04.2022
Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область